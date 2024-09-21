Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 6.hafta maçında, yarın akşam şampiyonluğun güçlü adaylarından Kocaelispor’u konuk edecek.

Kötü başladığı sezondaki ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta, Ankara’da Yeni Malatyaspor’u 4-0 yenerek alan Ahlatcı Çorum FK, yükselişini Kocaelispor karşısında da sürdürmek istiyor. Bu doğrultuda, hafta başından beri tüm hazırlıklar galibiyet parolasıyla yapıldı. Kırmızı-silahlı ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Sezona 3’te 3 galibiyetle başlayan, 9’ar kişi tamamladığı son 2 maçını da kaybeden Kocaelispor cephesinde de hesaplar 3 puan üzerine, Kötü gidişe Ahlatcı Çorum FK karşısında son vermek isteyen Körfez ekibinde, kırmızı kart cezalıları Appindangoye ve Oğulcan Çağlayan forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Marcao’nun ise oynayabileceği belirtildi.

9 puanlı 4’üncü sıradaki Kocaelispor’la 6 puanlı 11’inci sıradaki Ahlatcı Çorum FK arasında Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta Balıkesir bölgesi üst klasman hakemi Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Saat 19.00’da başlayacak maçta Kayatepe’nin yardımcılıklarını ise Kastamonu bölgesinden Nurettin Dinçer Demir ile Balıkesir bölgesinden Sabri Öğe yapacak. İstanbul bölgesinden Oğuzhan Uğurlu da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.