Çorum merkeze bağlı Kuşsaray Köyü nüfusuna kayıtlı olup, Almanya’nın Frankfurt şehrinde ikamet eden Şahin Koçak (70), hayatını kaybetti.

Nuriye ve Sadık Koçak’ın oğulları, Akile Koçak’ın eşi, Damla ve Pınar’ın babaları, Koçak Müzikevi Sahibi Cemil Koçak ile Ceylan Koçak’ın amcaoğulları Şahin Koçak, Hakka yürüdü. Rahatsızlığından dolayı tedavi gören Şahin Koçak kurtarılamadı.

Merhumun cenazesi 17 Şubat 2026 Salı günü saat 09.00’da Frankfurt’ta toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR