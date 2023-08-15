Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bu yıl 662.’incisi düzenlenen Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Minik 1 boyda mücadele eden Enes Yasin Kalender, 150 kişinin içerisinde tüm rakiplerini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Milli Eğitim Spor Kulübü Sporcusu olan Enes Yasin Kalender, babası ve Çorum’un yetiştirdiği önemli güreşçilerden biri olan Ömer Faruk Kalender, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin’in misafiri oldu.

Minik güreşçiyi elde ettiği büyük başarıdan dolayı kutlayan Başkan Tahsin Şahin, Enes’e altın hediye etti. Başarılarının devamını dileyen Başkan Şahin, “Enes bu yaşta aldığı başarıyla bizleri gururlandırdı. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda çok daha önemli başarılara imza atacaktır. İnşallah zamanı geldiğinde Kırkpınar Başpehlivanlığını da elde ederek altın kemeri Çorum’a getirecek. Kendisini yürekten kutluyorum. Başarıda emeği geçenleri de ayrıca tebrik ediyorum” dedi.

Minik güreşçi de Başkan Şahin’e gösterdiği ilgi alakadan dolayı teşekkür etti.