Eskiden bunun karşılığının idam olduğunu ifade eden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, “Bana göre suçu ispat edilenin cezası idam olmalı. Hamile kadını sayısız bıçak darbesi ile katleden bir insana ağırlaştırılmış hapis yerine, idam olmalı. Ağırlaştırılmış müebbet caydırıcı olmuyor” diye konuştu.

Bekir Şahin, katıldığı televizyon programında kadın cinayetlerinin cezasının idam olması gerektiğini savunarak, “Kadın cinayetlerinde verilen ceza en ağır ceza ağırlaştırılmış müebbet. Eskiden bunun karşılığı idamdı. Bana göre suçu ispat edilenin cezası idam olmalı. Bazı suçlarda idam olmalı” dedi.