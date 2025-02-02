ÇESOB Başkanı Recep Gür başta olmak üzere Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcılar, Makine Yedek Parça Satıcıları ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Elektrikçi ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Erol Bozkurt, Taksici Minibüsçü ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli’nin de hazır bulunduğu ziyarette Çorum ve ülke gündemi ile esnaf sorunları görüşüldü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Recep Gür, esnaf sanatkarın sorunları ve taleplerini içeren bir dosyayı İdris Şahin’e ileterek destek talep etti.

Piyasada yaşanan durgunluktan dert yanarak vatandaşın ve esnafın alım gücünün düştüğünü vurgulayan ÇESOB Başkanı Gür, iktidarın esnaf ve sanatkara verdiği sözleri yerine getirilmesini beklediklerini açıkladı. Esnaf ve sanatkarın her zaman vatanına, milletine, ülkesine sahip çıktığının altını çizerek, “Başka bir ülkede yaşama, başka yere gitme şansımız yok. Ülkemizin gelişmesi, büyümesi, düzlüğe çıkması için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapacağız” ifadesini kullanan Gür, üretimin önemine de değindi.

Çorum’da 40 oda ve 20 binin üzerinde aktif üye ile en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduklarını belirten Gür, ülkenin gelişmesinde esnaf sanatkarın katkısının yadsınamaz olduğunu da bildirerek pandemi ile tüm dünyada bir değişim yaşandığını, ülkenin düze çıkması için esnaf sanatkarın elini taşın altına koymaya hazır olduğunu ancak bunun için iktidarın bazı adımlar atması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Esnaf ve sanatkarın büyük bir mücadele içinde olduğunu belirterek hükümetin üretim ve istihdamın önünü açacak, esnafla vatandaşı rahatlatacak, alım gücü ile refah seviyesini artıracak düzenlemeleri biran önce hayata geçirmeye davet eden DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ise bugüne kadar devletten yeterli desteği alamayan Çorum’un da gerek karayolu, gerek hızlı tren, gerekse havaalanı yatırımları ile geleceğe taşınmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Pandemi dönemi ile birlikte insanların eve hapsedildiğini, tüm sektörlerde köklü değişimler yaşandığını, bu dönemde gerek e-ticaret gerekse üç harfli zincir marketler sayesinde küçük esnafın yok olma durumuna geldiğini anlatan İdris Şahin, “Genel Başkanımız Ali Babacan ve partimiz esnaf sanatkarı mahallelerin feneri, bekçisi olarak görüyoruz. Bu nedenle esnafın sorunlarının takipçisiyiz. Bu kapsamda sürekli ertelenen Perakende Yasası’nın yeniden gündeme gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Ben Ankara 2. Bölge Milletvekili olarak Çorumlulardan destek alan bir kişiyim. Bu nedenle kendimi Çorum’un fahri milletvekili olarak görüyorum.

Dünyaya anahtar teslimi fabrika üreten, ihracatta ön sıralarda yer alan, kendi imkanları ile gelişen Çorum’un devlet yatırımlarına ihtiyacı vardır. Hızlı tren Ankara’dan başlayıp Çorum üzerinden geçip Samsun limanına bağlanmalıdır. Her geldiğimde gelişiminden ayrı bir keyif aldığım ve bu iktidarın unuttuğu Çorum için bu şarttır.

Çorum’da bir gelişmişlik var ama bu Çorumlunun kendi başarısıdır. Kendi alın teri ve emeğiyle büyüyen bir şehir olan Çorum’a iktidarın büyük projelerde vermiş olduğu sözleri biliyoruz. 20 yıldır Çorumlunun havaalanı ve hızlı tren dilinde. Komşularının tamamında var olan bir havalimanını Çorum’dan esirgemek ne akla sığar ne de vicdana. Çorum’un burada havaalanını çalıştıracağına da inanıyorum” diye konuştu.

İdris Şahin açıklamalarının ardından gelen sorular üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenlerle ilgili kararı eleştirerek bu kararın siyasi olduğunu vurgularken, Kartalkaya’da yaşanan yangında ihmali olduğunu söylediği Turizm Bakanı’nın da istifa etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

DEVA Partisi heyeti ÇESOB ziyaretinin ardından Çorum genelinde esnaf ziyaretinde de bulundu.