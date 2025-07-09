Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın'nın talimatları doğrultusunda sezon biter bitmez başlanılan sahaların yenilenme aşamasında Mümin Talip Pazarlı sahasında bütün işlemlerde sona gelindi.

Drenaj, ısıtma sistemleri, çim ekibi ve hibrit çakım işlemleri tamamlanan Mümin Talip Pazarlı sahasında ufak tefek işler dışında herhangi bir işlem kalmadı.

Drenaj işleri tamamlanan Bülent Üstüner sahasında ise ısıtma sistemlerinin döşenmesine devam ediliyor.

135 AĞAÇ DİKİLECEK

Arca Çorum FK'nın tesislerinde sadece sahaların yenilenmesi yapılmıyor. Bittiği zaman bölgenin en modern tesisi konumuna gelecek olan Arca Çorum FK'nın tesislerinde ısıtma sistemlerinin kazan dairesi, çatı olukları, ana binanın tadilat işlerinin yanı sıra saha kenarlarının ağaçlandırması da devam ediyor.

Bu bağlamda Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından her iki sahanın da etrafına 135 adet ağaç dikim işlemi devam ediyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren kulüp yöneticisi Halis Öksüz, Mümin Talip Pazarlı sahasının etrafında geniş bir temizlik işleminin ardından 70 adet leylandi (soğuğa en dayanıklı çam türü) ile 48 adet selvi türü çam ağaçı diktiklerini söyledi.

Sahalarda çalışan tüm ekiplerin büyük bir titizlikle hareket ettiğine dikkat çeken Öksüz, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın nezdinde tüm çalışanlara teşekkür ettiklerini de sözlerine ekledi.