Çorum Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlediği Geleneksel Rahvan, Safkan, Arap ve İngiliz At Yarışları ile bu yıl da vatandaşlara unutulmaz bir etkinlik sunmaya hazırlanıyor.

Yarışlar, 13 Temmuz Pazar günü saat 11.00'de Bayat Mahallesi Yakacık Mevkii'nde gerçekleştirilecek. Geleneksel sporlara olan ilgiyi artırmak, ata sporu olan at yarışlarını yaşatmak ve toplumsal birlik duygusunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe tüm halk davetlidir.

Çorum Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen yarışlara bölgeden ve çevre illerden çok sayıda at yetiştiricisinin ve sporseverin katılım göstermesi bekleniyor. Yarışlar kapsamında Rahvan, Safkan, Arap ve İngiliz atları farklı kategorilerde yarışacak.