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“Cumhuriyetimizin 100. yılında, bireylerin ve toplumun sağlığına verdiğimiz önemin, ülkemizi daha güçlü kılacağına inancım tam” diyen Diyetisyen Öğdük, sözlerine şöyle devam etti: “Geleceğimizi emanet edeceğimiz nesillerin sağlıklı, bilinçli ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi, Cumhuriyetimizin sürdürülebilir gücünün en önemli teminatıdır”

Şeyda Dikmen Öğdük, sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılmasının, toplumun genel refah seviyesini artıracağını ve bu sayede ülkenin her alanda gelişeceğini belirterek; Sağlıklı nesiller, sağlam zihinler ve güçlü bir toplum yapısıyla, Cumhuriyetimizin kazanımlarını yeni yüzyılda da sürdürebiliriz” dedi.

Diyetisyen - Gıda Mühendisi olarak, bireylerin sağlıklı yaşam bilincine sahip olmalarının ve bu bilinçle hareket etmelerinin, toplumsal gelişim ve kalkınmada itici bir güç olacağını vurgulayan Öğdük, “Bu anlamlı günde, sağlıklı bir yaşamın ve dengeli beslenmenin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Her bireyin bu bilinçle hareket etmesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize aktarılacak en değerli miras olacaktır” ifadelerini kullandı.

Şeyda Dikmen Öğdük, mesajının sonunda, “Cumhuriyetimizin 100. yılında, atalarımızın bizlere bıraktığı bu kutsal mirası, sağlıklı, bilgili ve bilinçli nesiller olarak daha ileriye taşıma azmiyle, tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım” diyerek, Cumhuriyet Bayramı'nın önemine vurgu yaptı.