Çorum’da 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü kapsamında çeşitli etkinliklerle çölyak hastalığına dikkat çekildi. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı öncülüğünde yapılan etkinliklerde hem farkındalık yaratıldı hem de bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Çölyak hastalığının toplumda daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, okullarda ve halk eğitim merkezlerinde eğitim programları düzenlendi. Ayrıca, çeşitli noktalarda çölyak temalı stantlar kurularak bilgilendirici materyaller vatandaşlarla paylaşıldı.

Etkinlikler kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü’nün organizasyonuyla Şehitler Parkı’nda yapılan yürüyüşe, Çorum Çölyak Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak ve dernek üyeleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışanları, 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları katıldı.

Yürüyüş öncesinde Uzm. Dr. Mustafa Azak tarafından katılımcılara çölyak hastalığı hakkında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılar yürüyüş boyunca taşıdıkları pankart ve dövizlerle çölyak hastalığına dikkat çekerken, toplumda farkındalık oluşturmayı hedeflediler.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ