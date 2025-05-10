Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) “9 Mayıs Dünya Çölyak Günü” kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik Çorum ADEM ve Çorum Çölyak Derneği işbirliği tarafından düzenlendi.

Programda; Çorum Çölyak Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak tarafından ADEM kursiyerlerine “Çölyak Hastalığı ve Beslenme” konusunda bilgilendirme yapıldı.

ADEM tarafından, Çorum il merkezindeki Çölyak Derneği'ne kayıtlı ebeveyn ve çocuklarına kokulu taş, workshop ve yüz boyama etkinliği düzenlendi. Ayrıca katılımcılara glütensiz atıştırmalıklar ikram edilip o güne özel hazırlanan sukulentler de hediye edildi.

Etkinlikte hem çocuklar hem de anneler keyifli anlar yaşarken hayatın glütensiz de güzel olduğu vurgusu yapıldı.

Editör: SELDA FINDIK