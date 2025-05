Çorum Valisi Ali Çalgan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, annelerin sevgi, şefkat, sabır ve fedakârlıkla topluma yön veren en kıymetli varlıklar olduğunu vurguladı.

Annelerin, her koşulda evlatlarını koruyan, kollayan ve onlara kol kanat geren birer sığınak olduğuna dikkat çeken Vali Çalgan, “Annelerimiz yüreğinde sonsuz sevgi ve sabır taşıyan, hayatımıza anlam katan en kıymetli değerlerimizdir. Şefkat ve merhamet dolu yürekleriyle yolumuzu aydınlatırlar” dedi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) “Cennet annelerin ayakları altındadır” hadis-i şerifine atıfta bulunan Çalgan, annelerin rızasının ve duasının, insan hayatındaki en büyük manevi güçlerden biri olduğuna işaret etti.

Annelerin yalnızca yılın bir günü değil, her zaman hatırlanması gerektiğini belirten Vali Çalgan, “Annelerimizin gönlünü hoş tutmalı, onlara sevgimizi ve saygımızı her fırsatta göstermeliyiz. Hayat boyu yol göstericimiz olan annelerimize karşı sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Vali Çalgan, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Başta ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, fedakâr emekleriyle bizleri bugünlere ulaştıran annelerimize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum.”

