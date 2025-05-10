Anneler Günü’nün sadece bireysel bir kutlama değil, aynı zamanda sevgi, fedakârlık ve karşılıksız emeğin simgesi olan annelere duyulan minnetin ifadesi olduğunu vurgulayan Afacan, Anneler Günü’nün kökeninin antik çağlara kadar uzandığını, modern anlamda ise ilk kez 1908 yılında ABD’de Anna Jarvis’in girişimleriyle kutlandığını ve 1914’te Amerikan Kongresi tarafından resmiyet kazandığını hatırlattı. Afacan, Türkiye’de ise bu özel günün ilk kez 1955 yılında Türk Kadınlar Birliği’nin girişimleriyle kutlanmaya başladığını belirtti.

Afacan, bu anlamlı gün vesilesiyle; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) annesi Hz. Âmine’yi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı ve tüm şehit annelerini rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Annelerin bir ailenin değil, bir milletin de temel direği olduğunun altını çizen Afacan, “Fedakârlıklarıyla milletimizin geleceğini şekillendiren, toplumu inşa eden ilk öğretmenler olan annelerimiz, sevgiyi, sabrı ve umudu yeniden tarif eden eşsiz varlıklardır” dedi.

Başkan Afacan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Başta eczacı annelerimiz olmak üzere; evladını yetiştirirken topluma da ışık olan, emekleriyle hayatı yeşerten, milletimize umut, ülkemize güç katan tüm annelerin Anneler Günü’nü en içten duygularımızla kutluyoruz. Onların ayaklarının altındaki cennet, bizlere sorumluluğumuzu ve şükran borcumuzu daima hatırlatmalıdır.”

Editör: HABER MERKEZİ