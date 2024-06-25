Çölyak Derneği Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Azak, Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Kesici ve dernek üyemiz Nurşah Kesici’nin görevli olarak katıldığı etkinlikte standa gelenlere broşürlerle Çölyak hastalığı anlatıldı ve glütensiz ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Uzm. Dr. Mustafa Azak; “Toplumda Çölyak farkındalığını artıracak çok faydalı bir etkinlik oldu. Ziyaretçiler çok ilgili davrandı. Öğrencilerimizin glütensiz diyet ile ilgili sorularını cevaplandırdık. Broşürlerle çölyak hakkında bilgi verdik. Görülme sıklığı, semptom ve bulguları gibi konulara değindik. Çok güzel düşünülmüş, büyük emek harcanmış bir organizasyon.

Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik ile Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim görevlilerine, özellikle de Beslenme ve Diyetetik Kulübü Başkanı Ahmet Serhat Afşar ile yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonların devamını diliyorum. Çorum Çölyak Derneği olarak bu tip etkinliklerde bulunmaktan her zaman mutlu oluyoruz ve devamını bekliyoruz” şeklinde konuştu.



Editör: RIFAT KARA