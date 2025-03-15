Çorum İl Sağlık Müdür Vekili Op. Dr. Mehmet Kılıç, beraberindeki heyet ile birlikte 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Vali Ali Çalgan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Sağlık çalışanlarının bayramını kutlamak amacıyla gerçekleşen ziyaret, samimi bir ortamda gerçekleşti.

Heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çalgan, sağlık çalışanlarının her kademedeki özverili ve gayretli çalışmalarının önemini vurguladı.

Vali Çalgan yaptığı açıklamada: “Hekimlerimiz başta olmak üzere, sağlık sektöründe görev yapan tüm çalışanlarımızın gayret ve fedakarlıkları her türlü övgünün üzerindedir. Vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz çalışan sağlık personelimizin emeklerine minnettarız. Bu vesileyle, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

SAĞLIKÇILARIN ÖNEMİ BİR

KEZ DAHA HATIRLANILDI

14 Mart Tıp Bayramı, ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da da sağlık çalışanlarının toplum sağlığına sunduğu katkıların hatırlanmasına ve takdir edilmesine vesile oldu. Sağlık camiasının moral ve motivasyonunu artıran bu özel günde, yetkililerin sağlık çalışanlarına yönelik mesajları da büyük önem taşıyor.

Editör: HABER MERKEZİ