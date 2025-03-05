Proktoloji, uzmanlaşmış cerrahlar tarafından yürütülen bir alan olup, mahremiyet ve hassasiyet gerektiren bir disiplin olarak biliniyor. Proktoloji Ünitesi, hasta konforunu ve mahremiyetini ön planda tutarak hizmet verecek. Ünitenin açılışıyla ilgili olarak hastaneye ziyarette bulunan Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, yeni üniteyi inceledi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başhekim Doç. Dr. Komut’a, Genel Cerrahi Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Ramazan Topçu, Proktoloji Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Veysel Barış Turhan, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Sezikli, Dr. Öğr. Üyesi Orhan Aslan ve Op. Dr. Aşkın Kadir Perçem eşlik etti. Ziyarette, Proktoloji Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Turhan, ünitenin ilk haftasında 60 hastaya hizmet verildiğini ve klinikte hasta mahremiyetinin yüksek düzeyde korunduğunu belirtti.

Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, ünitenin hastaneye kazandırılmasının önemine değinerek şunları söyledi:

“Proktoloji ünitesi, hastanemizin Genel Cerrahi Kliniğine kazandırdığımız en kıymetli alanlardan biridir. Genel cerrahi kliniğimize başvuran hastaların yaklaşık %30’u anorektal şikâyetlerle geliyor. Ülkemizde büyük merkezlerde bulunan bu üniteyi şehrimize kazandırdık. Şimdi, bu üniteyi daha da kapsamlı hale getirebilmek için gerekli eksiklikleri tamamlayarak, tüm cerrahi işlemlerin yapılabileceği bir alan haline getireceğiz.

Proktoloji Ünitesi’nde, en güncel tanı ve tedavi yöntemleriyle hizmet verilmeye başlandı. Ünitede sunulan hizmetler arasında hemoroidal hastalıkların tanı ve tedavisi, lazerle hemoroid tedavisi, hemoroid band ligasyonu, lazerle pilonidal sinüs ve perianal fistül ameliyatları gibi çeşitli prosedürler yer alıyor. Ayrıca, proktolojik aciller (apse, hematom drenajı) ve küçük cerrahi işlemler de yapılabiliyor.”

Editör: HABER MERKEZİ