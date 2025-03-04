Koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durulan Halk Sağlığı Hizmetleri Bölgesel Değerlendirme Toplantısı’nda ilimizde devan eden, proje aşamasında olan ve Sağlık Bakanlığı makro planlaması çerçevesinde yeni planlanan Birinci Basamak Sağlık Yatırımları (Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi) da ele alındı.

Çorum il merkezindeki nüfus artışı ve nüfusun yoğun olduğu alanlara göre yapılması planlanan binaların nitelikleri üzerinde görüş alışverişinde bulunulan toplantıda yatırım planlarının İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü birimleriyle koordineli biçimde sürdürülmesi ve mevcut yatırımların hızlandırılması kararına da varıldı.

Halk Sağlığı Daire Başkanları ile birebir görüşen Demirkol’un koordinasyonunda ilimizde sürdürülen Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin de değerlendirildiği toplantıda kanser taramalarını arttırmak için alınacak tedbirler, ilimizde yürütülen faaliyetler, vatandaşların duyarlılığını arttırmak için yapılması gerekenler için eylem planı da hazırlandı.

Sağlıklı hayat merkezlerinin halkın arasındaki bilinirliliğini arttırmak için tanıtım faaliyetlerinin önemli olduğu, aile hekimliği birimleri ile 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri arasındaki entegrasyon çalışmaları kapsamında aile hekimlerinin kendilerine başvuran ve ileri tetkik tedavi için 2. ve 3. basamak tesislerine gitmesi gereken hastaları için hastanelerden MHRS randevusu almalarının hastanelerin yoğunluğunu azaltmada önemli olduğunun değerlendirildiği toplantıda bu uygulamanın yaygınlaştırılması kararı da alındı.

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Halkın kaliteli su kullanması için alınacak tedbirlerin de görüşüldüğü toplantıda ülkemizde ve ilimizde yüksek olan sezaryenle doğum oranlarının kabul edilebilecek sınırlarda tutulması, sezaryen ameliyatının sadece ihtiyaç duyulan zorunlu hallerde yapılarak anne ve bebek için normal doğumun teşvik edilmesi kararı da alınırken, aile hekimi başına düşen nüfus sayısının azaltılması çalışmalarının da hızlandırılacağı vurgulandı.Ayrıca aile hekimlerimizin yaptığı diyabet, astım, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği gibi kronik hastalıkların takiplerinin toplum sağlığı için önemi üzerinde de durulan toplantıda ilimizdeki halk sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik yürütülen projelere verilen desteklere teşekkür edildi.