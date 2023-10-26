Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum’da sağlık çalışanları İsrail’in Gazze’deki katliamlarına, soykırım girişimine ve savaşlarda bile dokunulmaz olan hastaneleri bombalamasına tepki gösterdiler.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) 81 ilde eş zamanlı olarak basın açıklaması yaparak İsrail’in Gazze’de Filistin halkına uyguladığı vahşeti kınadı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasına ellerinde Türk ve Filistin bayrağı olan onlarca sağlık çalışanı ve vatandaşlar katıldı.

Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir'in de katıldığı eylem Kuran-ı Kerim tilaveti okunmasıyla başladı.

Sağlık Sen Çorum İl Başkanı Ahmet Saatci yaptığı basın açıklamasında bombardıman altındaki Gazze için bir arada olduklarını söyledi.



SAVAŞ SUÇU İŞLENMEKTEDİR

Saatci, Sağlık-Sen teşkilatları olarak, Türkiye'nin 81 ilinden, hastanelerden seslendiklerini bildirerek, şunları söyledi: “Kana doymayan, işgalci, katil, Siyonist İsrail'i lanetlemek; mazlum Filistin halkının haklı davasına destek vermek için buradayız! Kudüs'e selam olsun! Gazze'ye selam olsun! Selam olsun Filistin halkının haklı mücadelesine! Terörist İsrail kana doymuyor! Gazze'de savaş suçu işlenmektedir! Gazze'de katil İsrail tarafından soykırım yapılmaktadır! Gazze'de bebekler, çocuklar, kadınlar, siviller katledilmekte. Hastaneler, okullar, camiler bombalanmakta!”

Sağlık-Sen olarak yaşanan bu vahşete kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını vurgulayan Saatci, “Sivil ve masum insanlara yönelik saldırıları nefretle kınıyor, hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyor, yaralılara şifalar temenni ediyoruz. Uluslararası toplum, medeni (!) Avrupa, Gazze'deki soykırımı film izler gibi izlemektedir. İkiyüzlü batı uygarlığı, Gazze'de başını kuma gömmüştür. İkiyüzlü batı bu vahşeti görmemektedir! İnsan Hakları Örgütleri üç maymunu oynamaktadır! Dünya Sağlık Örgütünden ses çıktığını duydunuz mu?” ifadesini kullandı.

GAZZE’DE ÇOCUKLAR ÖLÜYOR

Gazze'de hastanelerin hizmet dışı kaldığını, sağlık merkezlerinin elektrik kesintisi ve yakıt tükenmesi nedeniyle hizmet veremediğini dile getiren Saatci, tıbbi destek ve ilaç yardımları engellendiği için ulaşamıyor, insanlığın ve merhametin önü kesilmiştir, yolu bağlanmıştır! Gazze'de çocuklar ilaç ve elektrik olmadığı için ölüyor. Yoğun bakımlarda bebekler can veriyor! Gazze'nin bekleyecek durumu kalmadı! Yüce devletimiz, Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde, cesaret timsali hekimlerimiz ile birlikte acil olarak ihtiyaç duyulan ekipmanları, cihazları, malzemeleri Gazze sınırına ulaştırılmıştır. Sadece milletimize değil insanlığa umut olan sağlık çalışanlarımız şimdi de mazlum Filistin halkının yaralarını sarmak için Gazze'dedir. Duamız; yaraların sarılması, zulmün son bulması ve sağlık çalışanlarımızın sağ salim dönmesi içindir.” dedi.



YAŞASIN ÇOCUKLAR

Tüm devletler ve uluslararası kuruluşların bir an önce Gazze'de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek vermesi gerektiğini belirten Saatci, açıklamasında şunları kaydetti: “İsrail makamları, insanlığa karşı işlenen suçlara, savaş ve saldırı suçlarına bakan Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmalıdır! İsrail-Filistin arasındaki kördüğümün açılması için reçete bellidir! Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları dahilinde coğrafi bütünlüğü sağlanmış bağımsız ve egemen Filistin devletinin tanınması şarttır! Ey Siyonist İsrail, ey işbirlikçi ABD, bu firavunluğunuza karşın; elbet bir Musa çıkar, saltanatınızı yıkar! Buradan hep birlikte haykırıyoruz; yaşasın çocuklar! Yaşasın insanlık! Kahrolsun emperyalizm! Kahrolsun Siyonizm'in uşakları!”