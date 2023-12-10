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Saat Kulesi Hürriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe doktorlar, sağlık çalışanları, üniversite öğrencileri, akademisyenler ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kadeş Barış Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından grup adına bir açıklama yapan Mehmet Sait Değer, işgalci İsrail’in Filistin'de on yıllardır devam ettirdiği sistematik işgal ve zulmün 7 Ekim'den bu yana soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlara ulaştığını ve Gazze’de sivil, hasta, hekim, çocuk, kadın fark etmeksizin büyük bir katliam bütün dünyanın gözü önünde devam ettiğini söyledi.

İnsan hakları ve uluslar arası hukuk kuralları açıkça ihlal edilerek binlerce sivil, kadın ve çocuğun acımasızca katledildiğine dikkat çeken Değer, ayrıca tıbbi malzeme temini ve sağlık hizmetlerinin sunumunun da engellenerek küvözdeki bebeklerin dahi ölümüne neden olunduğunu vurguladı.

Hekimler olarak İsrail’in saldırılarına karşı tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin, çocukların kadınların, hekimlerin ve hastaların hayatlarının korunması adına hekimlik mesleğine yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlı olduklarının altını çizen Mehmet Sait Değer, “Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere tüm hekim, sağlık çalışanı ve vicdanlı insanları harekete geçmeye çağırıyoruz. Ayrıca meslektaşlarımızı yapılan zulme açıktan desteğini bildiren ilaç firmalarını boykot etmeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.