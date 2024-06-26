Bu yıl Türk Sağlık İş Sendikası tarafından düzenlenen ve eniştesi tarafından katledilen sağlık çalışanı Meryem Karakoçak'ın adı verildiği Meryem Karakoçak Sağlıkçılar Turnuvası'nda heyecan sona erdi.10 takımın katılımı ile start alan turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. Kubatlar Halı Sahası'nda oynanan final maçında Narkoz takımı ile Nankatsu takımı karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Nankatsu takımı şampiyon olmayı başarırken, Narkoz takımı ise ikincilik kupasını aldı. Esmeron takımının üçüncü olduğu turnuvada Şapinuva takımı ise dördüncülük kupası ile teselli buldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.

Öte yandan, kupa töreninde özel ödüllerde verildi. Turnuvanın en iyi futbolcusu ödülü Ahmet Öztürk'e, en iyi kaleci ödülü Alim Cebeci'ye, en centilmen takım ödülü ise ADSM takımına verildi.

Editör: RIFAT KARA