Sağlık-Sen üyelerinin artık Ankara’da bir evinin var olduğunu belirten Saatcı, “Sağlık-Sen Otel, 12 katlı, 87 odalı ve 190 yatak kapasitesi, konferans salonu ve yemekhanesiyle Ankara’nın en merkezi noktalarından olan Ulus’ta Haziran ayında hizmet vermeye başlayacak. Sağlık-Sen geleceğe yatırım yapan, emanet bilinciyle hareket eden, imkân ve kaynaklarını üyeleri için seferber eden hizmet sendikacılığının temsilcisidir. 7.Olağan Genel Kurulumuzda üyelerimizin ve ailelerinin konaklama ihtiyaçlarını karşılayacak misafirhane açılacağı müjdesi verilmişti. Çok şükür Ankara’da merkezi bir konumda yer alan otelimizin mülkiyetini satın alarak üyelerimizin ve ailelerinin hizmetine sunuyoruz. Teşkilat mensuplarımızın artık Ankara’da bir evi var. Tüm teşkilatımıza, üyelerimize, ailelerine hayırlı olsun. Sağlık-Sen olarak imkân ve kaynaklarımızı üyelerimiz için kullanmak için her türlü adımı atıyoruz. Bu yolda emek veriyoruz, eser bırakmaya çalışıyoruz. İnsanı ve emeği merkeze alarak, Sağlık-Sen’i geleceğe daha güçlü bir biçimde taşımak için durmaksızın çalışıyoruz. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanını mali, sosyal ve özlük hakları yönünden refaha kavuşturmak için kararlılıkla mücadele ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)