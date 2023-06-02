Sağlık-Sen Otel ile ilgili açıklamalarda bulunan Saatcı, “Sağlık-Sen Otel, 12 katlı, 87 odalı ve 190 yatak kapasitesi, konferans salonu ve restoranıyla Ankara’nın en merkezi noktalarından olan Ulus’ta yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak. Sağlık-Sen üyelerinin yanı sıra Memur-Sen üyelerini de ağırlayacak olan Sağlık-Sen Otel, kamu görevlisi olmayanlara da hizmet sunacak. Sağlık-Sen Otel’e konaklama rezervasyonu 444 1995 veya 0312 309 15 15 nolu telefon numaraları üzerinden yapılabilecek” dedi.