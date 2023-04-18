Sabit ek ödemelerin genel bütçeden ödenmesi, taban ve teşvik ödemeleri ile sağlık çalışanlarının ekonomik yönden kısmen iyileştirilmeleri, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, 3600 ek ödemenin sağlık çalışanlarına verilmesi gibi konularda sahada büyük mücadele verildiğini anlatan Saatci, sağlık çalışanlarının sıkıntı ve talepleri hakkında görüşlerini bildirdi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ise, Çorum'un kendileri için istisnai bir yerinin bulunduğunu belirterek, “Bunda başkan Saatcı'nın rolünün çok büyük olduğu bilinmelidir. Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarımızın yaşadığı sorunların çözülmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz. Yetkililerle görüşmeler gerçekleştiriyor, sorunların ne denli büyük olduğunu anlatıyor ve bu bağlamda çözüm önerilerimizi paylaşıyoruz. Sorunların çözülmesi ve taleplerin karşılık bulması hem sağlık çalışanlarımızın yüzünü güldürecektir hem nitelikli sağlık hizmetinin kalitesini daha da artıracaktır. Birlik ve beraberlik içerisinde şubelerimiz ve temsilcilerimizle birlikte nice başarılara imza atacağız” dedi. (Haber Merkezi)