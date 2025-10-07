Etkinliğe öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, sağlıklı bir yaşam için düzenli hareketin önemine dikkat çekmek amacıyla kortej eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüş boyunca “Sağlık için harekete geç” ve “Adım at, sağlığını koru” mesajları ön plana çıkarıldı.

Etkinlikte yapılan açıklamalarda, fiziksel aktivitenin yaşam kalitesini artırdığı ve birçok kronik hastalığın önlenmesinde önemli rol oynadığı vurgulandı.

Yetkililer, toplumda düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, “Daha sağlıklı bir gelecek için hep birlikte adım atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

