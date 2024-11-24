Hitit Üniversitesi tarafından “Sağlık Hizmetlerinde Yenilikler ve Teknoloji Sempozyumu”nun üçüncüsü büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Sempozyumda sağlık hizmetlerindeki yenilikler ve alandaki yeni teknolojiler konuşuldu. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen sempozyum kapsamında “beslenme ve diyetetik”, “biyoteknoloji”, “nesnelerin interneti tabanlı sağlık uygulamaları”, “sağlıkta büyük veri” gibi farklı temalarda sunumlar yapıldı. Programın açılışında konuşan Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Kadir Erol, sağlıklı bir bireyin yaşamını sürdürebilmesi ve bireylerin sağlıklı olmasını sağlamak için koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici ve sağlığı geliştirici sağlık hizmetlerini gerektiğini söyledi.

Sağlık hizmetlerindeki yeniliklerin benimsenmesinin ve önemsenmesinin akademisyenler ve sahadaki sağlık profesyonellerinin yürüttüğü birçok çalışma ile başarılı uygulama örnekleriyle desteklendiğini ifade eden Prof. Dr. Erol, “Sağlık hizmetlerinde yenilikler nelerdir? Son yapılan araştırmalar neler ortaya koyuyor? Bu yönde ve sağlıkta teknolojinin rolü neden bu kadar önemli? Bizim sempozyumumuzun temel amacı bu sorulara yanıtlar sunmaktır. Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak bizler tarafından düzenlenen, aynı zamanda bilgisayar mühendisliği bölümümüzün de desteklediği ‘Sağlık Hizmetlerinde Yenilikler ve Teknoloji Sempozyumu’, beslenme ve diyetetik, iş sağlığı, biyoteknoloji, klinik uygulamalarda yapay zeka, çevre sağlığı, nesnelerin internet tabanlı uygulamaları, çocuk bakımı ve sağlığı, odyoloji ve konuşma bozuklukları, eczacılık, sağlık psikolojisi, egzersiz ve spor, sağlık teknolojilerinde üç boyut, engelli bakım ve sağlığı, sağlıkta büyük veri, fizioterapi ve rehabilitasyon, tıp, hemşirelik, yapay zekanın sağlık eğitiminde kullanımı konularını içeren geniş yelpazeli sağlık alanında kapsamlı bir sempozyumdur” diye konuştu.

HİTÜ Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ise teknolojide yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, “Bu gelişmenin sonucunda en çok nasibini alan da sağlık sektörü. Bu teknolojinin sağlığa yansımasını da en iyi şekilde değerlendirip insana en iyi hayat şartları, sağlık şartları ve iyileşme süreçleri sağlamak biz akademisyenlerin, bilim insanlarının en önemli görevlerindendir” şeklinde konuştu.

Sağlıkla ilgili teknolojiler konusunda akademisyenlere önemli görevler düştüğünü belirten Baykam, “Hitit Üniversitesi, makine ve imalat teknolojileriyle ilgili misyon farklılaşması noktasında aldığı misyon ve bu konudaki yetkilendirilme ile sağlık teknolojilerini de içeren imalat teknolojileri konusunda özel bir noktada. Biz de sağlık konusundaki Ar-Ge çalışmalarında tüm hocalarımızla birlikte diğer tüm bilim insanları ve tüm üniversitelerle işbirliği içinde çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Bu konudaki elde ettiğimiz çıktılarımızı da tabii ki topluma yansıtmak üzere topluma hizmet anlamında misyonumuzu tamamlama, sürdürme amacındayız. İşte bu duygularla bu hedeflerle çok başarılı bir sempozyum geçeceğinden eminim. Çünkü burada tam da konunun odağında sağlık hizmetlerinde teknolojiyi geliştirme anlamında bütün farklı alanlarıyla, sağlığın farklı alanlarıyla bilgiler burada irdelenecek, bildiriler sunulacak” dedi.

İki gün süren sempozyum çerçevesinde akademisyenler ve uzmanlar tarafından 33 bildiri sunuldu.

Editör: Haber Merkezi