Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Sağlık Bakanlığı 2025 yılı bütçesine yönelik Sağlık-Sen'in taleplerine ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Saatcı, “Türkiye, son yıllarda sağlık alanında gerçekleştirdiği reformlar ve güçlü sağlık altyapısıyla dünyada örnek gösterilen bir konuma ulaşmıştır ve önemli başarılar elde edilmiştir.

Bu başarının arkasında, her koşulda büyük bir fedakârlık ve özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının emeği yatmaktadır” dedi.

Sağlık çalışanlarının pandemi döneminde ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde en zorlu şartlarda bile görevini aksatmadan yerine getirdiğini belirten Saatcı, “Bu güçlü sistemin sürdürülebilirliği, sağlık profesyonellerimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi ve onların hak ettikleri değeri görmesiyle mümkün olacaktır.

Fakat sağlık çalışanları, gece gündüz demeden gösterdikleri bu çaba karşısında maalesef çalışma koşulları, mali haklar ve özlük hakları bakımından birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır.

Türkiye'nin sağlık ve sosyal hizmet kolundaki en büyük sendikası olarak, 280 bini aşkın üyemiz, güçlü teşkilatımız ile bir milyonun üzerindeki sağlık profesyonelinin mali, özlük ve sosyal haklarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının motivasyonunun sadece onların refahını değil, aynı zamanda yurttaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini de artıracağını kaydeden Saatcı, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı 2025 bütçesi görüşmeleri devam ederken, bizler de sağlık çalışanlarının temel sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm bekleyen taleplerimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

Sağlık çalışanlarımızın emeği ve katkısı, güçlü sağlık sistemimizin en değerli unsurudur.

Bu nedenle nitelikli sağlık hizmet sunumu için hemşire başta olmak üzere tüm sağlık branşlarında kamu personeli istihdamı sağlanmalıdır.

Atama bekleyen hemşire, ebe, ATT, paramedik ve diğer sağlık profesyonellerinin sesi duyulmalı, yapılacak yeni atama ile sahanın yükü alınmalıdır.

Nöbet ücretleri, günümüz ekonomik şartlarının altında kalmakta ve sağlık profesyonellerine düşük miktarlarda nöbet ücreti verilmektedir.

Lisans mezunu sağlık profesyonellerinin bir saatlik nöbet ücreti 90 TL, uzman hekimin bir saatlik nöbet ücreti 144 TL, genel idare hizmetler çalışanlarının bir saatlik nöbet ücreti 58 TL’dir.

Dünyanın her yerinde, tüm sektörlerde, fazla mesai ücreti bir saatlik normal çalışma ücretinin üzerindeyken; sağlık profesyonellerine ödenen fazla mesai ve nöbet ücretleri mesai ücretinin 3’te 1’i seviyesindedir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir.

Biz Sağlık-Sen olarak nöbet ücretlerinin dünya standartları seviyesinde artırılmasını istiyoruz.

Gece çalışmanın insan psikolojisi, metabolizması ve sosyal yaşamına ilişkin olumsuzlukları göz önüne alınarak akşam saat 20.00’den sabah saat 06.00’ya kadar geçen süreler için ücretler yüzde 50 artırımlı ödenmelidir.

Taban ödeme oranları yüzde 100 oranında artırılmalıdır.

Sağlık profesyonellerinin giydiği forma, 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarında olduğu gibi özel görev kıyafeti sayılmalıdır. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ndeki mağduriyet oluşturacak maddeler kaldırılmalı, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşme tavan ücretleri, teşvik ve destek ödemeleri artırılmalıdır.

Teşvik ek ödemeler yeniden gözden geçirilmeli, özellik arz eden birimlerin ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının teşvik ek ödemeleri revize edilmelidir. Ayrıca, Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanlara taban ve teşvik ek ödeme verilmelidir.

Temel ek ödemeyi kapsayan sabit ve taban ödemelerin emekliliğe yansıtılmaması, sağlık profesyonellerinin emekli maaşlarının düşük olmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle temel ek ödeme emekliliğe yansıtılmalıdır.

Sağlık çalışanlarımız hayati bir sorumluluğu omuzlarında taşımaktadır.

Dolayısıyla talepleri göz ardı edilmemesini, sorunlarına çözüm üretilmesini ve bu haklı taleplerine bütçede öncelik verilmesini istiyoruz. Çünkü sağlık profesyonellerimiz hem ülkemizin hem de sağlık sistemimizin umududur.

Sağlık-Sen olarak hekimin, hemşirenin, ebenin hakkı için, emeği için, alın teri için her platformda mücadelemizi aralıksız olarak sürdüreceğiz.

Editör: SELDA FINDIK