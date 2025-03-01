Hastanın, sol gözünde görme kaybı şikâyetiyle başvurduğu ve yapılan muayenede sol göz kornea tabakasının tamamen saydamlığını kaybettiği tespit edildi. Hastanın, 50 yıl önce boya-badana yaptığı sırada sol gözüne kireç kaçtığı ve o günden itibaren görme kaybı yaşadığı öğrenildi. Hasta, ulusal kornea nakli bekleme listesine alındı ve uygun verici korneanın bulunmasının ardından hastanede başarılı bir kornea nakli gerçekleştirildi.

Ameliyatın ardından hastanın görme fonksiyonunda belirgin bir iyileşme gözlemlendi ve klinik takip süreci devam ediyor. Hastanede tedavi gören hastayı, Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut ve hastane yönetimi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette Göz Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Tayfun Şahin, Doç. Dr. Selim Cevher ve Uzman Dr. Caner Öztürk de yer aldı.

Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, ziyarette şunları söyledi:

“Kornea nakli gibi hassas bir ameliyatın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş olması bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Yıllar sonra hastamız yeniden görme yetisini kazanıyor, bu mucize başlangıç, nice insanımıza umut olacaktır. Hastanemizdeki bu önemli sürecin, organ nakli merkezi ile daha büyük başarılar ve operasyonlar getireceğine inanıyoruz. Emeği geçen tüm sağlık ekibimize teşekkür ediyorum.

Kornea nakli, gözün dış tabakasında yer alan ve ışığı odaklamaya yardımcı olan saydam bir yapının değiştirilmesi işlemidir. Kornea nakli, genellikle keratokonus, kornea enfeksiyonları, kimyasal yanıklar, kalıtsal hastalıklar veya kornea ödemi gibi durumlarda uygulanmaktadır. Ameliyat sonrası gözdeki görme fonksiyonları düzenli kontrollerle takip edilmektedir.

Kornea nakli ameliyatı, hastaların büyük çoğunluğunda başarıyla sonuçlanmakta ve görme yetisini geri kazandırmaktadır. Ancak, bazı durumlarda bağışıklık sistemi verici korneayı yabancı olarak algılayarak reddedebilir. Bu nedenle hastaların düzenli olarak göz doktoru tarafından takip edilmesi büyük önem taşır.”