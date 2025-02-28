Toplantıda hastane yönetimi, hekimler ve hastane çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür edilirken, 2024 yılı boyunca sunulan sağlık hizmetleriyle ilgili detaylı analizler paylaşıldı. İnteraktif bir ortamda gerçekleştirilen toplantıda, sağlık hizmeti ve hasta memnuniyetinin nasıl daha da geliştirilebileceği üzerine bilgi alışverişinde bulunuldu.

Hekimler tarafından yapılan dolgu oranı, kanal tedavisi oranı, yer tutucu tedavisi, fissur ve pit örtücü oranları gibi çeşitli parametreler değerlendirilerek, bu tedavilerin daha da iyileştirilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, 2025 yılı itibarıyla hastanede implant tedavisinin başlatılması ve gönüllü hekimlerin gerekli eğitimleri alması konusunda başhekimlikçe planlama yapılmasına karar verildi.

Editör: HABER MERKEZİ

Toplantı sonunda, 2024 yılı değerlendirmesinde hastalarına verdiği hizmet ve özverili çalışması dolayısıyla Diş Hekimi Serdar Şahin’e İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, yapılan bu tür değerlendirmelerin sağlık hizmetinin kalitesini artırmaya yönelik önemli adımlar olduğunu belirterek, çalışanların motivasyonunu yükseltmeye katkı sağlayacağını ifade etti. Çorum ili olarak, artan motivasyon ve farkındalık ile sağlık hizmet sunumunun daha da başarılı hale getirileceğini vurguladı. Prof. Dr. Zehir, sağlık hizmetinin kalitesinin geliştirilmesi için kararlılıklarının devam edeceğini de sözlerine ekledi.