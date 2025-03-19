Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü’nün projeleri Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenecek. Kulübün yürüttüğü “Sağlıklı Yaşam ve Sporla Bütünleşen Beslenme” temalı projesi, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimseme ve beslenme konusundaki bilinçlendirmeyi artırmayı hedefliyor.

Projenin yürütücüsü, aynı zamanda Beslenme ve Diyetetik Kulübü Başkanı olan Ahmet Serhat Afşar, bu projenin bireylerin yalnızca fiziksel sağlıklarını geliştirmekle kalmayıp, doğayla olan bağlarını güçlendireceğini belirterek, “Projemiz, katılımcıları sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemeye teşvik edecek ve spor ile beslenme arasındaki güçlü etkileşimi ön plana çıkaracak” dedi.

Editör: RIFAT KARA