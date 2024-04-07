Hastane müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programına, İlçe Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Şerif Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy ve İlçe Emniyet Müdürü Anıl Kırıkçı katıldı.

İftar yemeğinin ardından kısa konuşma yapan Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, “Sağlık çalışanlarımız bizler için çok değerli, Allah yokluklarını göstermesin. Bu güzel günde bu program düzenleyerek sağlık çalışanları ile bizleri buluşturan hastane müdürü ve yönetimine çok teşekkür ederim. Tüm sağlık çalışanlarımıza çalışmalarında başarılar diler, tüm İslam aleminin Kadir gecesini kutlarım” dedi.

Editör: İHA AJANS