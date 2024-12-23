Ertuğrul Sağlam, istifasını duyurduğu açıklamasında çarpıcı ifadeler kullanırken, “Üzülerek belirtmeliyim ki taraftarımızı kasıtlı şekilde yönlendirmeye çalışanlar, camiayı futbol memnuniyetsizliği üzerinden manipüle edenler var. Takım lig lideriyken ortada çözülemeyecek bir problem yokken, hocanın gönderilme konusunu gündeme getirenler, bu durumu planlı bir şekilde Esenler Erokspor maçına da protesto olarak yansıttı. Bazı taraftarlarımız da maalesef bu yönlendirmelerle hareket etti.

Sonu şampiyonlukla noktalanacağına emin olduğum hedeften alıkonularak aynı çatı altında tek yürek olmayı başarmak, geldiğimiz nokta itibarıyla maalesef mümkün görünmüyor. Bu nedenle kulüp başkanının da dolaylı yoldan ilettiği taleplerine kayıtsız kalmayarak sözleşmemi bugün itibarıyla sonlandırıyorum. Ligin geri kalan sürecinde Kocaelispor camiasına ve taraftarına başarılar diliyorum” dedi.

“TAŞDEMİR’LE ANLAŞTIK”

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, geçtiğimiz günlerde Bodrumspor’dan ayrılan Ahlatcı Çorum FK’nın da eski teknik direktörlerinden İsmet Taşdemir’le prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı. İngiltere’de olan Taşdemir’in bugün Kocaeli’ye gelip sözleşme imzalamasının beklendiği belirtildi.