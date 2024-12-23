Samsun’un Canik ilçesinde düzenlenen Tekvando Siyah Kuşak Sınavına katılan Çorumlu tekvandocuların tamamının başarılı olduğu açıklandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Canik’te düzenlenen ve katılımın oldukça yüksek olduğu siyah kuşak sınavında Çorum’dan çeşitli kulüplerden 34 sporcu mücadele etti. Sınava katılan tüm sporcular başarılı olarak siyah kuşak aldı.

Siyah kuşak alan sporcuların genelinin yaklaşık 2 yıl önce tekvando sporuna başlayıp kısa sürede siyah kuşak aldıklarına dikkat çekildi.