Osmancık ilçesine bağlı Deller ve Kargı ilçesine bağlı Akkaya köyünde sağanak yağışla birlikte meydana gelen taşkınlar nedeniyle yüzlerce dönüm çeltik arazisi zarar gördü. Ekim zamanı çeltik arazilerinin bulunduğu yayla evlerinde hazır bekletilen çeltik tohumları ve gübreler kullanılamaz hale geldi. Çamur ve taşlarla kaplanan çeltik arazilerinde temizlik çalışması başlatan üreticiler, Akkaya Çayı'nın ıslah edilmesini istiyor.

Akkaya Çayı'nın ıslah edilerek çeltik arazilerinin sel sularından kurtarılmasını isteyen İrfan Kepüç, “Akkaya Deresi, köyümüzün bulunduğu yerden yaklaşık 8 kilometre mesafeden buraya kadar irili ufaklı bütün dereleri toplayarak sel suları ve selin getirdiği taş, kaya tarım arazilerimize kadar iniyor. Arazileri ekilemez hale getiriyor. Bu derenin temizlenerek selin etkisini azaltmaya çalışmak bir çözüm değil. Her sel gelişinde bu Akkaya Çayı'nı temizleme yerine sağlıklı ve kalıcı olarak ıslah edilerek, bu konuda bizlere rahat nefes aldırmalarıdır” ifadelerini kullandı.

Akkaya Çayı'nda yaşanan taşkın nedeniyle çeltik ekimi yapılan çok sayıda tarlada ekimin bırakıldığını anlatan Mehmet Çiçek ise, “Tarım arazilerimiz bu çaydan gelen sellerden dolayı kullanılamaz hale geliyor. Bulunduğumuz yerdeki araziler eskiden ekiliyordu. Şimdi ise selin getirdiği taşların doldurması ile ekim yapılamıyor. Senelerdir selin getirdiği taş toprağa çare bulamadığımız için bu arazilerimiz ekilemez halde duruyor. Ekilemeyince de haliyle ekonomiye zarar oluyor” dedi.

Arazi işlenme zamanı barındıkları kömevlerin sel suları altında kaldığını ve içlerinde bulunan gübre ve çeltik tohumlarının zarar gördüğünü söyleyen Talip Küçüksarı, “Çeltik ekimi zamanı barınmamızı bu kömevlerde sağlıyoruz. Evlerimizi sel bastı. Sel baskını sonrası evlerin içinde bulunan gübrelerimiz ve çeltik tohumlarımız selle gelen çamur altında kalarak tamamen kullanılamaz hale geldi. Biz her sene aynı sorunu yaşıyoruz. Yetkililerimizden tek isteğimiz, her sene yaşadığımız bu soruna kesin bir çözüm getirmeleri ve bu Akkaya Çayı'nı ıslah ederek bizleri bu dertten kurtarmalarıdır” şeklinde konuştu.

Akşamüzeri gelen yağışla Akkaya Çayı'ndan büyük selde traktörünü urgan ile ağaca bağlayarak son anda kurtaran Habib Gül, “Akkaya Çayı'ndan gelen aşırı selden traktörümü son anda zor kurtardık. Bizim için korkulu rüya haline gelen bu çayın güzel bir şekilde ıslah edilmesini istiyoruz. Bize olanak tanısınlar sel ağzı olan yere değil, orman vasfını tam olarak taşımayan yere izin versinler geçici evlerimizi oraya yapalım. Gelip bakıp görsünler, bu çaya nasıl bir çare bulacaklarına karar versinler. Çeltik tarlalarımızı ektik, sel suları bastı ve selle gelen çamur ekili tohumun hepsi ziyan oldu. Çeltik tohumlarını yeniden ekeceğim. Bu bizim için tamamen zarar” şeklinde konuştu.

Öte yandan, sel sularının tarım arazilerine zarar verdiği Osmancık Deller Köyü Muhtarı Ramazan Kara, “Şiddetli yağış sonrası Kargı Akkaya köyü ve Osmancık Deller köyü tarım arazilerini sel basarak kullanılamaz hale getirdi. Çeltik tarlalarına su temin ettiğimiz kanallar selle gelen taş ve çamurla doldu. Su kanallarını temizlemeyi DSİ’den gelen ve ilave olarak bizim kiraladığımız kepçelerle temizlemeye çalışıyoruz. Bu kadar zarar sonrası, çeltik çiftçisi tarlaları yeniden düzenleyerek tohumlarını ekecekler” dedi.