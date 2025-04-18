Osmancık Gazeteciler Cemiyeti, dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan ilçenin en önemli ve tarihi isimlerinden bir tanesi olarak bilinen Osmanlı İmparatorluğu’nda velilik ve iki kez başbakanlık görevi yapan Baltacı Mehmet Paşa anısına hatıra para bastırdı.

OGC Başkanı Bilal Çevrim, hatıra paranın sınırlı sayıda Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basıldığını, madeni 5 TL boyutunda ve bronz madenden üretildiğini belirtti.

“ANIT MEZAR”

HAZIRLANIYOR

OGC Başkanı Çevrim, geçtiğimiz yıl Prut Antlaşması’nın yıldönümünde, Osmancıklı olan Osmanlı Sadrazamı Baltacı Mehmet Paşa için Çorum’un Osmancık ilçesinde Hitit taş kabartma sanatı ile anıt mezar yapıldığını hatırlatarak; “2019 yılında ‘Osmancık Uluslararası Barış Festivali’ adı altında bir etkinlik ve Baltacı Mehmet Paşa’nın adına ilçeye bir anıt mezar yapılması önerisinde bulunmuştuk. Bunun için gerekli olan tüm yazışmalarımızı da ilgili kurum ve kuruluşlarla da gerçekleştirmiştik. Konuyla ilgili çalışmalarımız ve çabalarımız Osmancık Gazeteciler Cemiyeti olarak devam etmektedir. Bu kapsamda dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan, ilçemizin en önemli ve tarihi isimlerinden bir tanesi olan Baltacı Mehmet Paşa için anıt mezar çalışmalarına cemiyet olarak başladık. Baltacı Mehmed Paşa’nın yaşadığı dönemde yapılan La Motraye’in seyahatnamesindeki resmi, Alacahöyük’te faaliyet gösteren Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Hasan Kaplan tarafından anıt mezarda yer alacak Hitit Uygarlığı’nda kullanılan taşlardan birinin üzerine oyuldu” dedi.

PAŞA’NIN RESMİ SERAMİK

FORMLARA RESMEDİLDİ

Anıt mezar çalışmasının ardından Paşa’nın resminin seramik formlara resmedildiğini belirten Çevrim; “İstanbul-Balat’da sanat faaliyetlerini sürdüren Osmancıklı hemşerimiz Seramik Sanatçısı Tolga Ulusoy ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Baltacı Mehmet Paşa’nın anıt mezarda yer alan resmi seramik formlar üzerine de işlendi.

Osmancıklı sanatçımız Tolga Ulusoy, çalışmalarımıza destek vererek tarihi sanatla buluştururken, ecdadımıza vefa borcumuzu ödeyebilmek için faaliyetlerimiz devam ederken, bu yıl tarihler 21 Temmuz’u gösterdiğinde nasip olursa Osmanlı Cihan Devleti’nde valilikler ve iki kez başbakanlık görevi yapan Baltacı Mehmet Paşa anısına yaptırdığımız anıt mezarın açılışını gerçekleştirmeyi planlanıyoruz.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılan hatıra paraları ve seramik formlara üzerine işlenen Paşamızın resminin yer aldığı eserlerde açılışın yapılacağı gün, günün anısına akademisyen ve misafirlere hatıra olarak hediye edilecektir” diye konuştu.

“İLÇEMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR

TURİZM POTANSİYELİDİR”

OGC Başkanı Bilal Çevrim, Baltacı Mehmet Paşa’nın ünlü Çariçe Katerina ile barış antlaşması imzalamasının tarihin en önemli olayları arasına girdiğini belirterek, “Bugün Baltacı Mehmet Paşa’nın ünü dünyaca bilinmektedir. Halen tarihin en çok konuşulan devlet adamlarındandır. İlçemiz için önemli bir turizm potansiyelidir. Ancak mezarının Limni Adası’nda olması, ilçede adına herhangi bir anıt olmaması nedeniyle pek fazla değerlendirilememiştir. Baltacı Mehmet Paşa’nın Osmancık için önemi ön plana çıkarılmalıdır. Gazeteciler Cemiyeti olarak bu çalışmadaki amacımız budur. Gazeteciler Cemiyetinin başlattığı çalışmalara ilgili yetkililerin Osmancık’ın geleceği açısından kendilerini sorumlu hissetmeleri gerektiğini her fırsatta dile getirmeye, önerilerimizi tekrar etmeye ve yenilerini sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ULUSLARARASI OSMANCIK BARIŞ

FESTİVALİ ATEŞİNİ BİZ YAKALIM”

Bilal Çevrim, 21 Temmuz’da yapılan Prut Anlaşması’nın yıldönümünde ilçede uluslararası bir festivalin yapılması önerisini tekrarladı. “Uluslararası barış festivali ateşini biz yakalım” diyen Çevrim, “Prut Savaşı ve Antlaşması 18. yüzyılın ve günümüzün halen en çok tartışılan konularından birini teşkil etmektedir. Bugün Ukrayna’yı işgal ederek savaş başlatan Rusya o yüzyılda da sıcak denizlere açılma ihtiyacı duymuş, İsveç Kralı Demirbaş Şarl ile (XII. Karl) Rus Çarı Deli Petro arasında sürekli bir savaş başlamıştır. Bu savaş Rusya topraklarında Osmanlı sınırlarına yakın yerlere kadar ilerleyen İsveç kralının Rus çarı karşısında yenilip yaralı bir halde Osmanlı topraklarına sığınması ve akabinde Prut Nehri’nin taşkın yatağında başlayan savaş Rus birliklerinin 21 Temmuz’da Osmanlı’ya teslim olmalarıyla beraber son bulmuştur. Osmanlı ordusunun başında ise iki kez sadrazamlık yapan hemşerimiz Baltacı Mehmet Paşa yer almıştır. Halen tarihin en çok konuşulan devlet adamı olan Osmancıklı Baltacı Mehmet Paşa’nın ünü bugün dünyaca bilinmektedir. Bilhassa Baltacı Mehmet Paşa’nın Rus Çarı I. Petro ile 21 Temmuz 1711’de barış anlaşması imzalaması tarihin en önemli olayları arasında yer almaktadır. Dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan barış anlaşmasının yıldönümlerinin ilçemizde yapılabilecek uluslararası bir etkinlikle değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

Cemiyet adına Yunanistan’a yapılan ziyaret sonrası Baltacı Mehmet Paşa’nın hayatı Türker Kurugül tarafından senaryolaştırılmış, Celal Bıyıklı’nın yönetmenliğinde müzikal haline dönüştürülüp, 120 kişilik bir kadro tarafından sahneye konulmuştu.

Editör: HABER MERKEZİ