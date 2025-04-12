Hastane bünyesine katılan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Yücel, hasta kabulüne başladı. Dr. Yücel, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

Tıp eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra, uzmanlık eğitimini Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirdi. Eğitim sürecinde edindiği tecrübe ve bilgi birikimiyle, Osmancık’taki çocuk sağlığı hizmetlerine önemli katkılar sunması bekleniyor.

Dr. Yücel’in göreve başlamasıyla birlikte, Osmancık Devlet Hastanesinin çocuk sağlığı biriminde hizmet kapasitesi genişletildi. Yeni düzenlemeyle, çocuk polikliniğinde daha hızlı, kapsamlı ve etkin sağlık hizmetleri sunulmaya başlandı. Bu sayede hem randevu süreçlerinde kolaylık sağlanacak hem de daha çok hastaya ulaşılabilecek.

Bölge halkının çocuk sağlığı konusundaki ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçlayan Osmancık Devlet Hastanesi, uzman hekim kadrosunu güçlendirerek nitelikli sağlık hizmetlerini yerinden sunma hedefini sürdürüyor. Dr. Yücel’in katılımıyla birlikte, ailelerin hastane tercihlerinde olumlu bir değişim yaşanması bekleniyor.

Editör: HABER MERKEZİ