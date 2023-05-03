Millet İttifakı’nın (CHP) Çorum Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Albayrak Caddesi esnafı ile kucaklaşan Özsaçmacı, yoğun ve sıcak bir ilgiyle karşılandı.

Esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyen, Millet İttifakı’nın çözüm önerilerini paylaşan Özsaçmacı, bu kara, sıkıntılı, bunalımlı günlerin 14 Mayıs seçimleriyle birlikte sona ereceğini bildirerek, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olacağını, Millet İttifakı’nın güçlü kadrolarının ülkemizi aydınlık yarınlara kavuşturacağını vurguladı.

Millet İttifakı’nın hayatın her alanında çözüm önerisi geliştirdiğini hatırlatan Özsaçmacı, esnafın da sırtındaki yükün hafifleyeceğini, Esnaf Bakanlığı ile sorunları kısa sürede çözeceklerini söyledi.

Türkiye’nin üreterek, istihdam yaratarak, birlikte paylaşarak büyüyeceğini sözlerine ekleyen Özsaçmacı, ülkemizde tıkanıklığa neden olan Başkanlık ve tek adam rejimini sona erdireceklerini, parlamenter sistemi de yeniden getireceklerini, ortak akılla ülkeyi yöneteceklerini kaydetti.

Özsaçmacı, 14 Mayıs seçimlerinin öneminden bahsederek, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milletvekili adayları için destek istedi. (Haber Merkezi)