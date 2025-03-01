Yakutiye Sabancı Ortaokulu basketbolda büyük bir başarıya imza attı. İl Şampiyonu olarak Kars’ta yapılan Yıldızlar Basketbol Grup maçlarında Erzurum’u temsil eden Sabancı Ortaokulu hem erkeklerde hem de kızlarda birinci olarak adını Türkiye Yarı Finallerine yazdırdı. Antrenörler İbrahim Karakaş, Bahadır Mazlumoğlu ve Ebru Yurtoğlu Çağlayan yönetimindeki Sabancı Ortaokulu gözünü Çorum’da yapılacak olan Türkiye Yarı Finallerine yazdırırken, hedefini Türkiye finali oynamak olarak belirledi.

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