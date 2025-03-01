Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, 27.hafta maçında bugün kardeş kulüp Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Lider Kocaelispor’a 2-0 kaybettikten sonra geçtiğimiz hafta sahasında düşme hattındaki Adanaspor’la 1-1 berabere kalarak play-off yarışında bir yara daha alan Ahlatcı Çorum FK, hafta içerisinde Boluspor’la oynadığı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son hafta maçını 2-1 kazanarak moral buldu. Play-off potasında, tam sınırda yer alan Ahlatcı Çorum FK, zorlu Iğdır deplasmanında puan ya da puanlar alarak iddiasını güçlü şekilde sürdürmeyi hedeflerken, teknik direktör Serkan Özbalta’nın yanı sıra kaptan Ferhat Yazgan ve Suat Kaya kart cezalısı oldukları için takımdaki yerlerini alamayacaklar. Sakatlıkları süren Geraldo, Ahmethan ve Ozan da kadroda yer almıyor.

Kadro kalitesi ve bütçesi ile ligin flaş takımlarından olmasına rağmen düşme hattında yer alan Iğdır FK cephesinde ise tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılmış durumda. Çorum FK’yı yenerek düşme hattından çıkmayı hedefleyen Iğdır FK’da kırmızı kart cezalısı Ethemi zorlu maçta forma giyemeyecek.

39 puanla 7.sırada yer alan Ahlatcı Çorum FK ile 33 puanla 17.sırada bulunan Alagöz Holding Iğdır FK arasında bugün Iğdır Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak maçı İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden Süleyman Bahadır yönetecek.