Çorumlu futbolcu Şaban Aksoy, Şırnak Süper Amatör Lig takımlarından Cizre Botanspor’a transfer oldu.

2000 yılında, Çorum Gençlerbirliği’nde başlayan futbolculuk kariyerinde bugüne kadar birçok takımda top koşturan Şaban Aksoy, en son geçen sezonun ilk yarısında Samsun temsilcisi Havza Belediyespor’da, ikinci yarısında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takımlarından Mormenekşe GBSK’da forma giydi. 36 yaşındaki deneyimli golcü, bu sezon için Şırnak Süper Amatör Lig takımlarından Cizre Botanspor’la sözleşme imzaladı.