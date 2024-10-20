Alınan bilgiye göre Kale Mahallesi Ata Caddesi üzerinde Lozan Evler, Cemilbey Caddesi arasında park halindeki 15 aracın aynaları kimliği belirsiz kişi yada kişilerce tekmelemerek kırıldı.
Sabah olduğunda araçlarının başına gelen sürücüler araçlarına verilen zararı farkedince 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Aynaları kırılan onlarca araç sürücüsü durumdan şikayetçi olurken, polis olayı gerçekleştiren şehir eşkiyalarını yakalamak için çalışma başlattı.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK