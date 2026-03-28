Hepimiz çok meşgulüz. Sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar bitmek bilmeyen e-postalar, toplantılar ve "yapılacaklar listeleri" arasında mekik dokuyoruz. Günün sonunda başımızı yastığa koyduğumuzda hissettiğimiz o ağır yorgunluğu ise nedense bir "başarı" göstergesi sanıyoruz. Oysa hayatın sessiz bir trajedisi var: Bazen onlarca yıl boyunca büyük bir azimle, dökülen alın terleriyle inşa ettiğimiz sonuçlar; doğru zamanda, doğru yöne tek bir adım atan birinin elde ettiklerinin yanında sönük kalabiliyor.

Buradaki temel mesele, ne kadar hızlı koştuğumuz değil, hangi yöne koştuğumuzdur. İşte tam bu noktada, modern insanın en çok ıskaladığı o eşsiz kavram devreye giriyor: Etkililik.

Çoğumuz "verimli" olmayı, yani işleri hatasız ve hızlı bitirmeyi hayatın tek gayesi haline getirdik. Oysa bir merdiveni dünyanın en hızlı tırmanan insanı olmanız, eğer o merdiven yanlış duvara dayalıysa hiçbir şey ifade etmez. Zirveye ulaştığınızda elinizde kalan tek şey, büyük bir hızla tırmandığınız koca bir hayal kırıklığı olur. Etkililik; o merdivene tırmanmaya başlamadan önce durup doğru duvarda olup olmadığını kontrol etme bilgeliğidir. Bu sadece bir çalışma yöntemi değil; zamanımızı, dostluklarımızı ve enerjimizi nasıl harcadığımıza dair köklü bir yaşam felsefesidir.

Antik bilgelikten bugüne süzülen ders aslında çok sade: Araçlara mı aşığız, amaca mı? Çoğu zaman yönteme o kadar çok odaklanıyoruz ki, asıl varmak istediğimiz amacı unutuyoruz. Birini ikna etmek isterken haklılığımızı kanıtlamak için sesimizi yükseltiyoruz; belki o an tartışmayı "kazanıyoruz" ama karşımızdaki insanın gönlünü kaybediyoruz. Yöntemimizde başarılı, ama sonucumuzda "etkisiz" kalıyoruz.

Etkili insan, yönteme hapsolmaz; o sadece sonuca sadıktır. Gerektiğinde sessiz kalmayı, gerektiğinde geri adım atmayı, hatta bazen sadece durup "pencereden dışarı bakmayı" bilir. Bugün pek çoğumuz için pencereden dışarı dalıp gitmek bir vakit kaybı gibi görünse de gerçek etkililik eylemin kendisinden ziyade o eylemin arkasındaki düşüncenin berraklığında saklıdır.

Hayatın her alanında bu dengeyi kurmak mümkün. Ajandayı onlarca yüzeysel görüşmeyle doldurmak yerine, ruhu besleyen derin bir bağ kurmak; onlarca kitap bitirmek yerine, hayatı dönüştüren tek bir fikri karaktere katmak; her şeye "evet" diyerek dağılmak yerine, asıl olanı korumak için "hayır" diyebilmek...

Gerçek başarı çok yorulmakla değil, doğru hedefe varmakla ölçülür. Saatinize mi daha çok baktınız, yoksa pusulanıza mı?