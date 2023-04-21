Sağlık-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, 21-28 Nisan Ebeler Haftası münasebetiyle yayınladığı mesajında, “Ağır çalışma koşulları altında görevlerini yerine getirmeye çalışan ebelerimiz, sağlık sistemimizin önemli unsurlarından olmasına ve ülkemizdeki tarihi geçmişine rağmen, ne yazık ki hala hak ettikleri değeri görememektedirler. Kalkınmışlık göstergeleri arasında ilk sıralarda yer alan ana ölüm oranı, bebek ölüm oranı, 5 yaş altı ölüm oranı ve kızamık sıklığının azaltılmasında ebeler birinci derecede öneme sahiptirler. Oysa bugün gelinen noktada bu alanda elde edilen başarı dahi hizmetin asıl sahiplerine mal edilememektedir” dedi.

Ebelik mesleğinin çağdaş, mesleğin önemine ve gerekliliğine uygun tanımı yapılması gerektiğini belirten Saatcı, şu açıklamayı yaptı:

“Ebelerin mevzuattan kaynaklanan sıkıntıları giderilmelidir. Ebeler, Sağlık Bakanlığı'nın en önemli hizmet kadrolarından birisi olmasına rağmen çağın gerekleriyle donatılmış bir kanuna sahip değildirler. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan ebelerin, görev tanımlamalarının olmaması, sorumluluk ve yetkilerinin kısıtlı olması, karşı karşıya oldukları önemli sorunlardır. Bunun yanı sıra birçok ebe; hemşirelik başta olmak üzere öğretmenlik, mühendislik, hukuk hatta tıp fakültesi okuyup bu işten ayrılabilmenin yollarını aramıştır. Hâlihazırda okul bitirmiş ve bir fırsatta meslek değiştirme hazırlığı içinde olan ancak, yeterlilik sınavı, kadrosuzluk vs nedenlerle bu süreci ötelenen birçok kişinin olduğu bilinmektedir. 2007 yılında çıkarılan Hemşirelik Yasası sonrasında yaklaşık 10 bin ebenin "hemşirelik yetki belgesi" almak üzere Sağlık Bakanlığına başvurması da buradaki sıkıntının büyüklüğüne ışık tutmaktadır. Bu noktada var olan sorunlara, kalıcı çözüm üretebilmek için; ebelik mesleğinin görev tanımlarının yapılması, yetkilerinin yasaya dayandırılması, sosyal ve ekonomik statülerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, ebelik mesleğinin çağdaş, mesleğin önemine ve gerekliliğine uygun tanımı yapılmalı, ebelerin görev yetki ve sorumlulukları belirtilmelidir. Mevcut çağın gereklerini karşılamayan ve anayasanın eşitlik ilkesine uymayan, aynı eğitim seviyesine sahip birçok meslek grubundan daha alt ve hatta haksız uygulamalara maruz kalınmasına neden olan mevcut yasadan daha çağdaş ve eşitlik sağlayacak bir Ebelik Yasası çıkmalıdır.”

Sağlık-Sen olarak, onca soruna ve olumsuz koşullara rağmen görevlerini büyük bir sorumluluk bilinci içinde ve şevkle yapan tüm ebelerimize teşekkür ediyor, ebelerin mesleki sorunlarının çözümü noktasında kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha belirterek, Ebeler Haftasını kutluyoruz.” (Haber Merkezi)