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Geçtiğimiz hafta sonu Genel Merkez’de gerçekleşen toplantıya Saadet Partisi Çorum İl Mahalli İdareler Başkanı Asım Kirişci de katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, yerel seçimler öncesinde belediyelerin faaliyetlerinin incelenmesi ve veriler üzerinde gerçekleştirilecek çalışmalar ile ilgili bilgi alışverişi yapıldı.

Toplantıya katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaklaşan yerel seçimlerde yapılacak çalışmalara dikkat çekerek, Saadet Partisi adına mahalli idareler ile ilgili çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Toplantı sonrası programa katılım sağlayan Saadet Partisi Çorum İl Mahalli İdareler Başkanı Asım Kirişci, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun elinden katılım sertifikasını teslim aldı.