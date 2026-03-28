Saadet Partisi Çorum İl Teşkilatı, “zalimlere lanet, mazlumlara destek” temasıyla düzenlediği basın açıklamasında, ABD ve İsrail’in Filistin başta olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırılarını protesto etti.

Postane önünde gerçekleştirilen açıklamada konuşan Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuyb Sarı, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan çatışmalara dikkat çekerek, özellikle Gazze’deki gelişmelerin insanlık vicdanını yaraladığını söyledi.

Gazze’de aylardır devam eden saldırıların büyük bir insani trajediye dönüştüğünü belirten Sarı, yaşananların kabul edilemez olduğunu ifade etti. Sarı, “Gazze’de yaşananlar, modern dünyanın insan hakları söyleminin sorgulanmasına neden olmaktadır. Bu katliam sona erene ve abluka tamamen kalkana kadar sessiz kalmayacağız” dedi.

Mescid-i Aksa’nın önemine de değinen Sarı, Kudüs’teki mevcut durumun sadece bölgeyi değil tüm İslam dünyasını ilgilendirdiğini vurguladı. Kudüs’ün özgürlüğünün küresel barış açısından kritik olduğunu dile getiren Sarı, bu konuda uluslararası toplumun daha etkin adımlar atması gerektiğini söyledi.



Açıklamada Türkiye’nin rolüne de değinen Sarı, yalnızca kınama mesajlarının yeterli olmayacağını, siyasi, ekonomik ve diplomatik adımların da atılması gerektiğini ifade etti.

İran ve Lübnan’daki gelişmelere de dikkat çeken Sarı, “Komşumuz İran topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, kardeş Lübnan’da sivil halkın üzerine yağan bombalar; terör şebekesinin bölgemizi topyekûn bir ateş çemberine sürükleme projesinin son halkasıdır.

Bizler, emperyalizmin ve siyonizmin önümüze koyduğu mezhep fitnesini ve etnik kışkırtmaları reddediyoruz. Bilinmelidir ki emperyalizm sadece bomba yağdırmaz; ekonomik ambargolarla ve finansal terörle halkları açlığa mahkûm ederek diz çöktürmeye çalışır. Bizim lügatimizde ‘tarafsızlık’ yoktur! Biz safı belli olanlarız; biz hakikatin tarafındayız! Zulüm kimden gelirse gelsin karşısında, mazlum kim olursa olsun yanındayız” dedi.

Basın açıklaması, “Gazze’deki saldırılar sona erene, Mescid-i Aksa üzerindeki baskılar kalkana ve bölgedeki çatışmalar son bulana kadar mücadelemiz sürecek” mesajıyla sona erdi.