Orman Haftası kapsamında YEDAŞ İyilik Kulübü yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu. Samsun, Sinop, Ordu, Amasya ve Çorum’da gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine 130 şirket çalışanı katıldı.

Etkinliğe katılan gönüllüler, fidan dikim çalışmalarına sahada aktif olarak destek verdi. Gerçekleştirilen uygulama ile bölgedeki ağaçlandırma faaliyetlerine katkı sunulurken çevreye yönelik farkındalığın artırılması hedeflendi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan YEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Emin Genç, “Orman Haftası kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ile doğaya karşı sorumluluğumuzu sahada somut bir şekilde ortaya koyuyoruz. İyilik Kulübümüz aracılığıyla hayata geçirdiğimiz projelerle, faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde çevre bilincinin güçlenmesine katkı sağlamayı önemsiyoruz. Attığımız her adımda sürdürülebilirlik yaklaşımını gözetiyor, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: SELDA FINDIK