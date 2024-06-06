Gökgöz, “Saadet Partimiz 30 Haziran'da Büyük Kongre yapma kararı almıştır. Bu bağlamda hafta sonu son olarak genel idare kurulu üyeleri ve il başkanlarının da katıldığı geniş çaplı bir toplantı yaparak, istişare sürecini noktalamıştır. Kongrede aday gösterilmek üzere öne çıkan 5 isimden biri ortak genel başkan adayı olarak gösterilecektir” dedi.

Toplantıda öne çıkan 5 ismi sıralayan Gökgöz şu ifadelere yer verdi:

“Saadet Partisi Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Abdullah Ayhan.

Erbakan hocamızın yol ve çalışma arkadaşı Temel Karamollaoğlu, son genel seçimde, değerli devlet adamı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Milli Görüş projelerini hayata geçirmek üzere vatan millet adına öne çıkarmasına rağmen, maalesef algı ustası iktidarı değiştirememiş, kötü gidişatı durduramamıştır. Algı ustası iktidar maalesef dış kaynaklı toplum bilimciler tarafından desteklenmiştir. İktidarın varlığının 20 senedir onlara hizmet ediyor olması bunun açık delilidir.

Çaresiz değiliz, ekonomik ve sosyal olarak cinnet geçirme noktasına getirildik ama bunu bir senede atlatacak imkânlara sahibiz, biz bunu daha öncede yaptık. Halkımız aldatılmaktan artık kurtulmalıdır, bizler tekrar bir çıkış kapısı daha açıyoruz, iktidarın ve halkın yanlış düşünce ve hatalı hamlelerinden koruduğumuz, gençlik kollarında yetiştirdiğimiz, Erbakan hocamızın da elinin değdiği, Temel Karamollaoğlu'nun çelikleştirdiği genç, dinamik, iddia sahibi, inançlı kadroyu ve genel başkanını sahaya sürüyoruz.

“MİLLETİMİZİN SON ŞANSIDIR BU KADRO”

“Genel Başkanımızın ismi kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurulacak 30 Haziran'da yapılacak Büyük Kongremizde ilimizden en yüksek katılım gerçekleştirilecektir. Kongreyle ilgili bilgiler Genel Başkan Adayımızın isminin açıklanması akabinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yapılacak olan bu kongre ile siyasette taşlar tamamıyla yerinden oynayacak, ülke en kısa zamanda baştan sona ayağa kalkıp dünyada söz sahibi olacak olan Yeniden Büyük Türkiye’nin kurulmasının önü açılacaktır.”

Editör: HABER MERKEZİ