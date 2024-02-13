AK Parti ve MHP’nin Cumhur İttifakı olarak Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı açıklamasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Hasan Levent Çöphüseyinoğlu’nu; İYİ Parti Ahmet Ertekin’i, Yeniden Refah Partisi ise Av. Yaşar Anaç’ı Çorum Belediye Başkan adayı olarak açıklamış ve çalışmalara başlamıştı.

Çorum’da belli bir tabanı bulunan Saadet Partisi Teşkilatı da adayını açıklamaya hazırlanıyor. SP İl Başkanlığı’nda yapılan yazılı açıklamada SP Çorum Belediye Başkan adayının bugün açıklanacağı dile getirildi.

Buna göre SP İl Başkanlığı’nda bugün saat 19.00’da yapılacak olan basın toplantısı ile hem Çorum Belediye Başkan adayı hem de partinin diğer adaylarıyla ilgili tanıtım toplantısı yapılacağı belirtildi.

Editör: HABER MERKEZİ