Merkez İlçe Plânlama ve Koordinasyon Başkanı olarak görev yapan Mustafa Atak, yeni Teşkilat Başkanı olurken, Fahrettin Şeherli ise Teşkilat Başkanlığı’ndan Muhasebe ve Mali İşler Başkanlığı görevine getirildi.

Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan, yeni görevlendirmelerle ilgili olarak, “Teşkilat çalışmalarımızı daha etkin ve verimli şekilde sürdürebilmek maksadıyla, iki başarılı arkadaşımızın sorumluluk alanlarında değişime gittik. İnanıyorum ki bu değişim, teşkilatımızın güçlü yapısına daha fazla dinamizm katacaktır. Yeni Teşkilat Başkanımız Mustafa Atak ile Muhasebe ve Mâlî İşler Başkanımız Fahrettin Şeherli’ye bugüne kadar yaptıkları özverili hizmetlerinden ötürü teşekkür ederken, bu yeni görevlerinde de üstün başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi