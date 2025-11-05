Belediye Meclisi’nin Kasım ayı toplantısında 2026 yılı performans programı kabul edilirken, yine 2026 yılı ve izleyen iki yılın analitik bütçesi görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 18 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda 2026 yılı performans programı kabul edilirken, yine 2026 yılı ve izleyen iki yılın analitik bütçesi görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Belediye Meclisi bütçeyi görüşmek üzere 7 Kasım Cuma günü saat 14.30’da yeniden toplanacak.

Muhabir: Haber Merkezi