CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, PTT’nin 2024 yılında hem faizde hem de yıllık zararında rekor kırdığını belirterek, “185 yıllık PTT 2024 yılında 3 milyar 613 milyon 410 bin TL zarar ederken, 950 milyon 986 bin TL faiz ödedi. Varlık fonuna devredildiğinden bu yana son 6 yıldır üst üste zarar eden PTT’nin 6 yıllık toplam zararı 8 milyar 605 bin TL’ye ulaştı” dedi.

PTT’nin zararlarına ve faiz giderine ilişkin Sayıştay denetçilerince hazırlanan rapor hakkında bilgi veren Tahtasız, “185 yıllık köklü geçmişe sahip olan PTT, Varlık Fonu’na devredildiği günden bu yana zarar ediyor. 2018 yılında Varlık Fonu’na devredilen PTT, üst üste 6 yıldır zarar ediyor. 2019 yılında 1 milyar 218 milyon, 2020 yılında 740 milyon, 2021 yılında 387 milyon, 2022 yılında 259 milyon, 2023 yılında 2 milyar 388 milyon TL, 2024 yılında 3 milyar 613 milyon TL zarar eden PTT’nin son 5 yıldaki zararı 8 milyar 605 bin TL’ye ulaştı. Mali yapısı bozulan PTT’nin kullandığı kredilerden dolayı sadece 2024 yılında ödediği faiz ise 950 milyon 986 bin TL oldu” ifadelerini kullandı.



“PTT GÖZ GÖRE GÖRE BATIYOR”

Sayıştay’ın 2024 yılı raporu doğrultusunda PTT ile ilgili tespitleri paylaşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, “Yanlış ekonomi politikaları, yüksek faiz ve liyakatsiz yönetimler Türkiye’nin hafızası niteliğindeki kurumları da birer birer batma noktasına getiriyor. 185 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan PTT, yapılan sermaye artırımlarına rağmen düze çıkamıyor. 2024 yılında 201 şubesini kapatan PTT, tıpkı milyonlarca vatandaş gibi özel bankaların kredi batağına saplanmış durumda. PTT kullandığı kredilerin küçük bir kısmını Varlık Fonu’ndan temin ederken, özel bankalardan yüklü miktarda kredi kullanıyor ve 1 milyar liraya yakın da faiz ödüyor. Sayıştay denetçileri ‘bu durum sürdürülebilir’ değil diye şimdiden uyarıyor. Yönetim Kurulu Başkanlığını ‘ben ekonomistim’ diyen Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Varlık Fonu, nasıl ki sağlam aldığı şirketi enkaza çevirdiyse, 185 yıllık kurumun da batmasına izin vermemelidir” diye konuştu.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE YILLIK 4.5 MİLYON

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, PTT’nin 6 kişiden oluşan yönetim kurulu üye sayısının 2024 yılında 4’e düştüğünü buna karşın yönetim kurulu üyelerine ödenen ücretin 2023 yılına göre yüzde 116 oranında artarak 20 milyon 26 bin liraya çıktığını vurguladı. Tahtasız, “Kurum her yıl zarar ediyor ancak yönetim kurulu üyeleri enflasyonun sözde yüzde 50 civarı olduğu bir ortamda maaşlarına yüzde 91 zam yapıyorlar. 2023 yılında 6 yönetim kurulu üyesine 9 milyon 268 bin TL ödeme yapılırken, 2024 yılında yönetim kurulu üye sayısı 4’e düşmesine rağmen ödenen rakam 20 milyon 26 bin liraya çıkmış. Her bir yönetim kurulu üyesi yıllık 4 milyon 443 bin TL ödeme almış. PTT yöneticilerine ve AKP hükümetine soruyorum; bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” diye konuştu.