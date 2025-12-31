Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü, bölgede etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte iç kesimlerde buzlanma ve don olaylarının beklendiğini açıkladı.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, özellikle gece ve sabah saatlerinde bölgemizin iç kesimlerinde buzlanma ve don hadiseleri görülecek. Yağışlı havanın Perşembe gününden itibaren bölgeyi terk etmesi beklenirken, düşük sıcaklıkların etkisiyle yer yer sis ve pus oluşacağı tahmin ediliyor.

Soğuk havanın önümüzdeki hafta başına kadar etkisini sürdüreceği belirtilirken, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere buzlanma, don olayı ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji yetkilileri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmin ve erken uyarılarının yakından takip edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Uyarının, 30 Aralık 2025 saat 21.00’den 5 Ocak 2025 saat 09.00’a kadar geçerli olduğu bildirildi. Risk altında bulunan iller ise Samsun, Ordu, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat olarak açıklandı.

Muhabir: Haber Merkezi